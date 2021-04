The nominees for #BRITs 2021 International Group are:



💫 @bts_bighit

💫 @fontainesdublin

💫 @foofighters

💫 @HAIMtheband

💫 @runjewels



Watch The BRIT Awards 2021 on 11 May on @ITV and @WeAreSTVpic.twitter.com/YVisQMOWt3