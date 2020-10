🎉Billboard #Hot100 No.1 & No. 2🎉

'Savage Love' (BTS Remix)와 ‘Dynamite’가 빌보드 Hot100 1위와 2위를 나란히 차지하였습니다. 변함없는 사랑과 관심을 보내주시는 아미 여러분들 진심으로 감사드립니다!



Two songs on top of the chart! Thank you ARMY for all your love!#ThankYouARMYhttps://t.co/cP7L4c5W1M