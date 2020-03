방탄소년단은 지난달 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL: 7’(맵 오브 더 솔: 7)을 발매했다. 정규 3집 ’LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’(러브 유어셀프 전 ‘티어’) 이후 1년 9개월 만에 선보이는 새 정규 앨범이었다.

방탄소년단은 코로나19(신종 코로나바이러스) 확산 여파로 새 앨범 발매 이래 대부분의 활동을 관중 없이 진행했다. 음악방송은 무관중으로 진행됐고 컴백 기념으로 열릴 예정이었던 토크쇼 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 위플리 앨범 발매 이벤트 ‘보’이는 ‘라’이브 ‘해’요 in Seoul은 잠정 연기됐다. 오는 4월 11~12일, 18일 잠실종합운동장 주경기장에서 개최될 예정이었던 ‘BTS MAP OF THE SOUL TOUR - SEOUL’ 공연 역시 취소됐다.