올만은 2019년 그의 데뷔작인 ‘브로드웨이의 여성 리더 A에서 Z까지(A Is for Audra: Broadway’s Leading Ladies From A to Z’)를 출간한 뒤 ‘보이즈 댄스’에 대한 아이디어를 개발하기 시작했다. 그는 두 번째 알파벳 책인 ‘B는 발레의 앞글자(B is for ballets)‘와 함께 ‘보이즈 댄스!’를 썼다.