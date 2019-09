Carlos Barria / Reuters Brazilian President Jair Bolsonaro and U.S. President Donald Trump smile during a joint news conference in the Rose Garden of the White House in Washington, U.S., March 19, 2019. REUTERS/Carlos Barria

뉴욕 - 아마존 우림을 파괴하는 심각한 들불에 전세계의 관심이 쏠린 것이 한 달 전이다. 이번 주에 유엔 총회에 참석하게 될 자이르 보우소나루 브라질 대통령은 별로 환영받지 못할 것으로 보인다. 기후변화에 대한 전세계적 싸움에 대한 보다 공격적 행동을 여러 국가들이 논의하게 될 예정이라 더욱 그렇다. 보우소나루는 아마존 들불에 대해 격하게 반응했고, 보우소나루 행정부는 아마존과 지구가 심각한 가후 위협에 처해 있지 않다고 계속 부인해왔다. 국제 사회에서 따돌림 받을 위험에 처한 보우소나루는 아마존에 대한 국제적 우려가 기후 악화에 대한 조작된 공포에 기반한 국제적 음모론이라는 논조의 연설을 할 가능성이 크다. 최소한 한 국가는 이에 동조할 것으로 보인다. 바로 미국이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 기후 변화 회의론자다. 보우소나루처럼 트럼프도 환경 규제 조직에 기후 변화를 믿지 않는 인물들을 앉혔다. 우파 지도자인 이들은 보우소나루가 2018년 10월에 당선된 이래 우호적인 관계를 유지했다. 국제적 규탄이 일던 8월에 G-7을 앞두고 트럼프가 미국은 ‘절대적으로 브라질을 위한 목소리가 되어줄 것’이라고 보우소나루에게 말해 둘 사이의 관계는 더욱 돈독해졌다. 브라질의 에르네스투 아라우주 외무장관, 히카르두 살리스 환경장관 등은 유엔 정상회담 전에 워싱턴을 찾았다. 이들을 비롯한 브라질 정부 고위직들과 보우소나루는 트럼프 행정부와 기후변화가 실재한다는 과학적 합의를 받아들이기를 거부하는 보수 조직들 내에서 지원을 키워가고 있다. 그 결과 기후변화에 맞서는 전세계적 싸움에 있어 가장 중요한 두 국가가 반환경적 연합을 강화하게 되었다. 이에 반대하는 다른 국가들이 늘어나고 있으며 전세계적 우려도 늘어나고 있는 상황이다. 최악의 타이밍이다. 최근 몇 년 동안 아마존 우림 파괴 속도가 가속화되며, 과학자들은 회북이 불가능한 수준이 가까워지고 있다고 경고한다. 한편 트럼프 행정부는 미국 공유림 중요 지역의 벌채 보호를 해제했다. 다가오고 있는 기후 위기는 그 어느 때보다 급박하며, 유엔은 23일 총회를 2015년 파리 기후 협약을 유지하고 강화하는 국제적 노력을 위해 통째로 할애했다. 트럼프와 보우소나루는 파리 기후 협약에 반대하고 있다. “뒤집어 버린다면 그 [동맹은] 국제적으로 아주 강력해질 것이다.” 워싱턴의 비영리단체 기후와 안전 센터 공동 설립자 프란세스코 페미아의 말이다. “중국과 인도 등 주요 국가들이 리더십 역할을 맡자고 생각하게 될 수도 있다.” “기후변화가 심각한 문제이며 뭔가 해야 한다는 합의가 광범위하게 이루어지는 가운데 미국과 브라질은 정반대 방향으로 가고 있다. 상당히 비주류적인 접근이다.” 그러나 이들의 파트너십이 강력할 수 있다. 트럼프가 G-7에서 보우소나루를 지지하고 나서자 보우소나루는 국제 아마존 보호 기금 2천만 달러를 거부했고, 미국과 브라질 사이의 새 합의는 우림 파괴에 대해 재정적으로 압박을 주려는 유럽측 시도의 영향을 약화시킬 수 있다. “미국은 브라질 지도층이 하고 있는 일을 보호하고 지원해주고 있는 셈이다.” 열대우림연합(Rainforest Alliance)의 나이젤 사이저의 말이다. “도널드 트럼프는 현재 아마존의 위기에 직접 연관되어 있으며 일부 책임도 있다. 앞으로 어떤 일이 일어나느냐에 따라 더 큰 책임이 생길 수도 있다.” 올해 아마존에서 들불이 역대급으로 많이 발생하자 보우소나루 행정부는 환경 규제를 강화했으나, 아마존 들불에 대한 국제적 압력이 ‘가짜 뉴스’에 불과하다는 시각을 고수하고 있다. 또한 미국의 동맹에게 계속해서 도움을 요청하고 있다.

Bruno Kelly / Reuters An aerial view shows a deforested plot of the Amazon near Porto Velho, Rondonia State, Brazil, September 17, 2019. REUTERS/Bruno Kelly