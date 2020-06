이것은 센세이션이다.

블랙핑크의 신곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 뮤직비디오가 유튜브 역사상 가장 많은 프리미어(최초공개) 시청자를 끌어들였다.

BBC에 따르면, 이날 뮤직비디오 프리미어에는 165만여명이 접속했다. 지난 2월에 BTS의 ‘On’이 세웠던 기록(154만여명)을 깬 것이다.

뿐만 아니라 뮤직비디오는 공개 반나절 만에 눈으로 보고도 믿기 힘든 유튜브 조회수 5700만 뷰를 돌파하며 글로벌 돌풍을 일으키고 있다.

이는 K팝 걸그룹 최고 기록이자 자체 신기록을 다시 한 번 경신한 수치다. 반나절 만에 3000만 뷰, 63시간 만에 1억 뷰를 돌파했던 메가 히트곡 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love)보다 두배에 가까운 빠른 수치다.

블랙핑크는 컴백 전부터 신곡 콘텐츠가 공개될때마다 실시간 검색어 장악과 독보적인 조회수를 기록하며 SNS상에서 뜨거운 화제를 모았다. 또한 음원 발표를 앞두고 유튜브로 생중계된 기자회견은 71만명의 접속자가 몰렸으며, 생방송 직후 트위터의 월드 와이드 트렌드 1위를 꿰차며 글로벌 파급력을 입증했다.