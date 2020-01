빌리 아일리시의 그래미 본상 4관왕 기록에 주목해야 하는 이유

빌리 아일리시가 음악계에 갓 이름을 알리기 시작한 2017년, 그의 인스타그램 팔로워 숫자는 25만 명에 불과했다. 2020년 1월 현재 그의 팔로워 수는 5,100만 명에 육박한다.

지금은 노래만 내면 차트 정상을 찍는 가수로 인정받지만, 그의 성장 과정에 역경이 없었던 건 아니다. 아일리시는 어린 시절부터 우울증을 겪어왔으며 자살 충동도 여러 차례 경험했다고 밝힌 바 있다.

그는 가사에서도 ”나는 나를 끝내고 싶어”(I wanna end me), ”미안해, 벗어날 방법은 ‘아래로 가는 것’ 뿐이야”(Sorry, there’s no way out but down)” 등 우울감을 토로해왔다.

최근에는 미국 CBS ‘게일 킹 그래미 스페셜’에 출연해 ”지난해(2018년) 나는 정말 불행했다. 나는 내가 17살까지 살 수 있을 거라고 생각조차 하지 않았다”라며 우울증을 겪고 있음을 털어놓기도 했다.

그러던 그는 이제 우울증으로 힘들어하는 팬들을 돕고 싶다고 말한다. 아일리시는 ”팬들 어깨를 붙잡고 ‘제발 너 자신을 돌보고 아껴라. 한 걸음 더 나아가서 당신을 더 다치게 하는 일은 없도록 하라’고 말하곤 한다”라며 자신 역시 가족들의 응원과 심리 상담 덕에 벼랑 끝에서 벗어날 수 있었다고 밝혔다.