이날 아일리시와 함께 무대에 오른 그의 친오빠 피니어스는 ”상을 받으려 앨범을 제작한 것이 아니기 때문에 수상소감을 준비하지 못했다. 우리는 그저 우울증과 자살 충동, 기후변화, 나쁜 사람(bad buy, 빌리 아일리시 노래 제목)이 되는 것에 대해 노래를 만들었을 뿐”이라며 ”우리는 지금 혼란스럽고 감사한 마음으로 이곳에 서 있다”라고 소감을 전했다. 피니어스는 빌리 아일리시에게 상을 안겨준 앨범 ′When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’의 제작자이기도 하다.

빌리 아일리시는 오는 8월 서울에서 내한 공연을 펼친다. 아일리시가 한국을 찾는 건 이번이 두 번째다. 그는 지난 2018년 8월 15일 아시아 독점 단독 내한 공연을 연 바 있다.

김태우 에디터: taewoo.kim@huffpost.kr