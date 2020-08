ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국 민주당 대선후보 조 바이든이 전당대회 마지막 날 대선후보 수락연설을 하고 있다. 2020년 8월20일.

Xinhua News Agency via Getty Images (자료사진) 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 악수를 나누고 있다. 오사카, 일본. 2019년 6월29일.

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 바이든 정부의 국방부 장관 후보로 거론되는 미셸 플러노이. 그는 오바마 정부에서 국방부 차관(2009-2012년)을 지냈다.

민주당 전당대회 기간 동안 공화당 당원들을 지지자로 끌어들여야 한다는 얘기가 반복적으로 나왔을 뿐만 아니라 이라크 전쟁의 설계자인 콜린 파월 전 국무장관(공화당)이나 고 존 매케인 상원의원(공화당)과 바이든의 친분이 강조됐다는 점 또한 바이든이 과거의 정책적 실책으로 이어졌던 사고방식을 그다지 염려하지 않는다는 것을 시사한다. 게다가 트럼프 정부 출신 당국자들을 비롯한 공화당 외교정책 인사들은 바이든의 중국 정책에 입김을 넣을 좋은 기회라고 보고 있다고 데일리비스트는 전했다.

전당대회 도중 기자들과 만난 민주당의 외교안보 유력 인사인 크리스 머피 상원의원(코네티컷)은 중국 문제에 대한 당의 합의 필요성을 강조했고, 바이든이 취임하면 사려 깊은 전략을 만들어 낼 것이라고 말했다.

그는 미국이 바이든을 통해 ”어떻게 중국 같은 나라와 싸우면서도 동시에 협력할 것인지 잘 아는 인물을 백악관에 앉히게 된다”고 말했다. 머피 상원의원은 바이든 정부의 국무장관 후보로 거론되는 인물이다. ”(중국과의) 관계의 복잡성을 이해하는 데 있어서 바이든보다 더 잘 준비된 인물을 (대선후보로) 지명할 수도 있었을 텐데라고 말할 사람은 아마 아무도 없을 거다.”

버니 샌더스 상원의원(무소속, 버몬트)의 대선후보 경선 선거캠프에 있었던 로 카나 하원의원(캘리포니아)은 민주당이 ”새로운 냉전을 일으키려는 트럼프와는 다른” 형태의 ”투트랙 접근법”을 보여주고 있다고 말했다.

중국에 대해 지나치게 대립적인 접근법을 취할 수도 있다는 진보 진영의 우려에 대한 질문에 그는 이렇게 답했다. ”바이든이 그럴 거라고는 보지 않는다. 그는 전 세계의 분열을 조정하려 할 것이고, 협력에 더 큰 초점을 맞추는 미국식 프레임워크를 제시하려 할 거다.”

머피 상원의원도 이번 선거에서 ”우리는 국가안보의 당”이라고 덧붙였다.

그와 같은 정책적 정체성이 반드시 호전적일 필요는 없다. 일례로 머피 상원의원은 중국과 다퉈야 하는 분야 중 하나를 언급하면서 미국이 중국보다 더 빠르게 혁신해야 한다는 점을 꾸준히 강조해왔다. 바이든에게 자문을 하고 있는 일라이 라트너 신미국안보센터(CNAS) 부센터장이나 라이언 하스 브루킹스연구소 연구원 같은 전문가들은 미국이 국내에서 먼저 경쟁력을 키우고, 중국을 단순히 겁박하는 수준에서 벗어나야 한다고 주장한 바 있다.

그럼에도 사려 깊은 분석보다는 중국에 대한 여론의 인식이나 민주당도 가세한 정치적 분위기가 결국에는 중요한 정책 결정을 좌우하게 될 수 있다.

″(미국이 개입한) 이 전쟁들과 외국에 대한 개입주의를 끝내는 것에 대한 논의도 이뤄져야 한다. 오늘 밤에 그러한 문제들에 대해서도 논의가 이뤄지기를 기대한다.” 카나 하원의원이 전당대회 마지막 날을 앞두고 한 말이다.

그런 논의는 없었다.

* 허프포스트US의 Democrats Are Walking A Fine Line On The Election’s Main Foreign Policy Issue: China를 번역, 편집한 것입니다.