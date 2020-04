‘다아시 마니아(Darcy Mania)‘라는 신조어가 만들어지며, ‘콜린 퍼스(Colin Firth)‘신드롬을 낳았다. 1995년 방영 당시 무려 1천만의 영국인들이 시청했으며, 콜린 퍼스는 극 중 이름인 ‘다아시‘로의 개명을 진심으로 고민했다고 알려졌을 만큼 당시 인기가 대단했다. 그리고 그의 인기를 드높이는데 ‘레이크 씬(Lake scene)’이 큰 역할을 했다. 다아시가 호수에서 수영을 한 뒤 저택으로 걸어오다가 엘리자베스를 만나는 장면인데, BBC가 뽑은 20세기 100대 명장면에 베를린 장벽 붕괴와 나란히 2위에 선정되었으며, 유튜브 BBC 공식 계정을 검색해보면 25년이 지난 지금도 해당 영상 조회 수가 790만 회가 넘는다.

하지만 원작에는 다아시가 물에 뛰어드는 등의 장면은 전혀 없다. 이는 작가 앤드루 데이비스가 각색해서 넣은 장면이기 때문이다. 데이비스는 훗날 그 장면은 본래 ‘재미있는 장면‘이었다고 평했다. 다아시가 더운 날 호수에 뛰어들었다가 그 후에 예의 바르게 행동해야 하는 상황이 우스꽝스러웠다는 것인데, 당시 소녀들의 마음을 흔들었던 ‘섹시한 장면’이 되리라고는 생각도 못 했다고 회고했다. 거짓말이라는 합리적인 확신이 들지만. 물론 옷이 물에 젖은 상황에서도 격식을 차리고 대화를 나누던 펨벌리의 신사는 매너를 잊지 않고 킹스맨이 되었다.

“In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.”