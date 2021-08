“한국인 등의 강제노역 피해를 제대로 알리지 않았고, 희생자 추모 조치 역시 미흡했다는 데 강한 유감을 표한다.”

Carl Court via Getty Images

Carl Court via Getty Images 일본 정부는 2015년 7월 열린 세계유산위원회 제39차 회의에서 군함도 포함 메이지산업혁명유산 23곳을 세계문화유산에 등재하는 조건으로, 이 센터를 통해 군함도 등에서 강제동원이 있었다는 사실을 포함한 ‘전체 역사’를 알리겠다고 약속했다

Carl Court via Getty Images

Carl Court via Getty Images 2019년 6월 5일 관광객들이 군함도를 구경하고 있다.

숨쉬는 역사 위해 필요한 건 ‘진실’

일본 정부는 유네스코와 국제사회의 거듭되는 압력에도 불구하고, 강제동원 문제에 대한 적반하장식 태도를 바꿀 기미를 보이지 않고 있다. 2015년 7월 세계유산위원회 산업혁명유산 심의 때 “1940년대 한국인 등이 ‘자기 의사에 반해’(against their will) 동원되어 ‘강제로 노역’(forced to work)했던 일이 있었다”고 인정한 것도, 이후 불가피한 합법 행위란 식으로 둘러대고 있다.

―이번 세계유산위원회 결정문 채택은 어떤 의미가 있나?

“강제노동을 이해할 수 있는 ‘전체 역사’를 전시하지 않은 것, 희생자를 기억할 전시가 없다는 것을 지적했다. 유네스코 정신에 걸맞은 지극히 공정하고 온당한 것이다. 세계유산위가 당연히 내놨어야 하는 것이고, 이 권고를 지지한다.”

―어떤 방향으로 매듭지어야 할까?

“일본 정부의 역사 부정·왜곡 움직임을 정말 우려하고 있다. 2차대전 패전 후 70여년 동안 전쟁과 침략 행위, 식민지배 등에 관해 올바른 역사인식을 확립하지 못한 결과다. 교육을 통해 역사적 진실을 알리고, 과거로부터 배우는 자세를 확립하는 게 중요하다. 그러기 위해서는 문부과학성을 포함한 일본 정부가 근본적으로 역사 인식을 바꿀 필요가 있다.”

일본 정부의 적반하장식 태도에 대해 각국 정부뿐 아니라 깨어 있는 시민단체들도 활동의 강도를 높이고 있다. 국내에선 민족문제연구소와 일제강제동원피해자지원재단 등이 지난 16일부터 약 넉달간 서울 용산구 식민지역사박물관(historymuseum.or.kr)에서 ‘피해자의 목소리를 기억하라, 강제동원의 역사를 전시하라’ 기획전을 진행하고 있다. 일본 정부의 역사왜곡 문제에 대한 한·일 시민연대 온라인 공동행동도 본격화하는 등 더 강하게 어깨를 겯고 있다. 신카이 사무국장은 “전쟁 희생자, 피해자의 ‘소리 없는 목소리’에 귀 기울일 때 역사는 피가 통하고, 살아 숨쉬는 것이 된다”고 말했다.

홍석재 기자 : forchis@hani.co.kr