Handout via Getty Images 버락 오바마 전 대통령이 민주당 전당대회 셋째날 연설을 하고 있다. 2020년 8월19일.

‘희망과 변화(Hope and Change)‘라는 구호를 내세워 2008년 미국 대선에서 새로운 역사를 써냈던 버락 오바마 전 대통령이 19일 밤 민주당 전당대회 셋째날 연설에서 내놓은 메시지는 조금 달랐다. ‘투표하지 않으면 우리의 민주주의가 무너질지도 모른다.’

ASSOCIATED PRESS 도널드 트럼프 대통령이 연설을 하고 있다. 유마, 애리조나주. 2020년 8월18일.

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 제45대 미국 대통령 취임식에서 당선인 도널드 트럼프와 전임자인 버락 오바마가 대화를 나누고 있다. 2017년 1월20일.

ASSOCIATED PRESS 버락 오바마 전 대통령은 도널드 트럼프 대통령을 이례적으로 강도 높게 비판했다.

오바마는 우편 시스템에 대한 사보타주나 우편투표 제한 등 트럼프 정부의 투표 방해 시도에 대해서도 언급했다. ”그들도 자신들의 정책으로 여러분들의 표를 얻어낼 수 없다는 걸 알고있는 겁니다. 그래서 투표를 최대한 어렵게 만들고, 여러분들의 표가 별로 중요하지 않다며 설득하려고 하는 것입니다. 그렇게 그들의 승리 방식입니다.”

오바마는 연설 가장 마지막 부분에서 미국 역사상 노동자, 이민자, 종교가 다른 사람들, 대표되지 않는 소수자들의 권리를 확장하기 위해 싸워왔던 인물들을 언급했다. ”포기하는 대신, 그들은 힘을 모아서, 어떻게든, 어떤 방식으로는 이 민주주의가 제대로 작동되도록 하겠다고 나섰습니다.”

오바마는 기후변화와 총기규제에 이르기까지 다양하게 샘솟고 있는 시민운동을 거론하며 이렇게 덧붙였다. ”그러나 그것들의 성공 가능 여부는 이번 선거에 전적으로 달려있습니다. 이 정부는 자신들의 승리를 위해서 필요하다면 민주주의를 무너뜨릴 수도 있다는 것을 보여줬습니다.”

오바마는 이제는 익숙한 코로나19 시대의 인사말이 된 ‘stay safe’라는 말로 연설을 끝맺었다. 이건 각자 건강을 잘 지키라는 얘기였을 테지만, 어쩌면 미국 민주주의에게 하는 말일지도 몰랐다.

* 허프포스트US의 Barack Obama Tells America Its Democracy Is At Stake를 번역, 편집한 것입니다.