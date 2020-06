ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 미국 남북전쟁 당시 남부연합(Confederate States of America, 아메리카 연합국) 대통령이었던 제퍼슨 데이비스의 동상이 시위대가 뿌린 페인트로 뒤덮여 있다. 리치몬드, 버지니아주. 2020년 6월7일.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images 영국 브리스톨의 '블랙 라이브스 매터' 시위대가 에드워드 콜스톤의 동상을 끌어내린 뒤 항구로 이동시키고 있다. 콜스톤은 17세기 후반 노예무역으로 큰 돈을 번 인물로, 브리스톨 지역 발전에 큰 역할을 했다고 기록되어 있다. 2020년 6월7일.

RYAN M. KELLY via Getty Images

RYAN M. KELLY via Getty Images 미국 남북전쟁 당시 남부연합군의 총사령관이었던 로버트 E. 리 장군의 동상은 '블랙 라이브스 매터' 시위대에 의해 완전히 점령 당했다. 리치몬드, 버지니아주. 2020년 6월4일.

Zach Gibson via Getty Images

Zach Gibson via Getty Images 랠프 노덤 버지니아주 주지사는 세워진 지 100년이 넘은 로버트 E. 리 장군의 동상을 "최대한 빠른 시일 내에" 철거하겠다고 약속했다. 사진은 노덤 주지사의 기자회견에서 발언 기회를 얻은 리 장군의 후손 로버트 W. 리 4세가 동상 철거 필요성을 역설하고 있는 모습. 리치몬드, 버지니아주. 2020년 6월4일.

Vivien Killilea via Getty Images

Vivien Killilea via Getty Images 남부연합의 수도였던 리치몬드 도심의 '모뉴먼트 애비뉴'에 있는 남부연합군 총사령관 로버트 E. 리 장군의 동상은 1890년에 이곳에 세워졌다.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 지방 정부 관계자들이 로버트 E. 리 장군 동상의 상태를 점검하고 있다. 리치몬드, 버지니아주. 2020년 6월8일.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS (자료사진) 로버트 E. 리 장군의 동상. 리치몬드, 버지니아주. 2020년 4월7일.