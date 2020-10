View this post on Instagram

오늘 급히 #서봐바씨 요청으로 지난 가족의 역사(?) 사진을 쭈욱 훑었는데, 바로 임신하고 출산한 그때가 정말 까마득한 옛날 같아요. . . . . 제 평생살면서 가장 버라이어티하고 다이나믹, 눈물콧물 다 짜며 성장하고 이루어낸 지난 5년. . . . 내 평생 가장 값진 순간이었노라 감히 자부합니다. . . . . 세상의 모든 엄마들께 존경과 응원을 보내요❤️ . . . 세상에서 가장 귀한 존재예요 👍👍 #우리힘내요❤️