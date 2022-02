사고 이후 인터넷을 통해 한 여성을 만나고, 사랑에 빠져 결혼까지 한 리즈는 아내 소피의 노력 덕에 그를 알아볼 수 있었다. 소피가 빨간색으로 머리를 계속 염색하여 리즈가 그를 알아볼 수 있도록 도운 것이다.

새로운 기억을 만들어감에 따라 성격마저 변했던 리즈가 11년만에 기억을 찾은 방식은 다름 아닌 80년대 유행했던 영국 그룹 ‘더 워터보이즈‘의 곡 ‘더 홀 오브 더 문(The Whole of the Moon)’을 듣고 난 후다.