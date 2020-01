2019년에는 전세계가 불타올랐다(사진)

WILLIAM WEST via Getty Images

WILLIAM WEST via Getty Images 시드니 남쪽의 마을 타리의 농장에 화재가 접근하고 있다. 2019/11/14

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 짙은 들불 연기에 휩싸인 시드니 오페라 하우스. 덥고 건조하여 평소보다 들불이 빨리 일어났다. 2019/12/10

Mark Evans via Getty Images

Mark Evans via Getty Images 시드니 타운 홀에서 열린 기후 행동 촉구 시위 참가자. 2019/12/11

APU GOMES via Getty Images

APU GOMES via Getty Images 캘리포니아 브렌트우드 주택가에서 진화 작업 중. 2019/10/28

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images 캘리포니아 게이서빌에서 소방수들이 들불이 퍼지는 것을 막기 위해 일부러 지른 불. 2019/10/26

JOSH EDELSON via Getty Images

JOSH EDELSON via Getty Images 캘리포니아 킨케이드 산불 현장에서 불꽃과 잉걸이 바람에 날리는 장면을 촬영 중인 사진가. 2019/10/24

NELSON ALMEIDA via Getty Images

NELSON ALMEIDA via Getty Images 아마존 우림을 지나는 브라질 파라주 BR163 고속도로에서 본 화재 모습. BR230과 BR163은 세계에서 가장 큰 우림을 개발하고 파괴하는데 주요 역할을 했다. 2019/09/10

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 잠시 휴식을 취하고 있는 브라질 군인. 보우소나루 대통령은 화재 진압을 위해 군대를 투입했다. 2019/09/03

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 러시아 크라스노야르스크 지역 보구찬스크. 수백 곳의 도시와 마을이 시베리아와 극동 지역의 들불로 인한 짙은 연기에 휩싸였다. 2019/07

Donat Sorokin via Getty Images

Donat Sorokin via Getty Images 러시아 보구차니 지역에서 진화 작업 중. 러시아 크라스노야르스크에서 1만제곱킬로미터 이상의 숲지역이 불의 피해를 입었다. 2019/08

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images 인도네시아 팔렘방. 인도네시아 당국에 의하면 공기의 질이 위험 수준까지 악화되었다. 2019/09/05

WAHYUDI via Getty Images

WAHYUDI via Getty Images 리아우주 페반바루의 숲에서 진화 작업 중인 소방수. 인도네시아의 화재는 수십 년 전부터 매년 있어왔지만, 2019년은 특히 심각했다. 2019/10

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images 리아우주 페칸바루 이탄 지대 화재를 촬영 중인 사진가. 화전 농법 관행으로 2015년 이후 최악의 화재가 발생해 리아우에서만 수만 명의 환자가 발생했다. 2019/10/06

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 베이루트 남쪽 15킬로미터 지점의 다무르 마을에서 들불에 탄 자동차와 상점을 살피고 있는 사람들. 레바논 각지에서 강한 불길이 일어, 한밤중에 집을 떠나 대피해야 하는 경우도 있었다. 2019/10/15

JOSEPH EID via Getty Images

JOSEPH EID via Getty Images 레바논 슈프 산맥의 메시레프 마을 근처, 다무르강 옆의 산악지대에서 숲이 불타고 있다. 높은 기온과 강한 바람이 가세해 더욱 심해졌다. 2019/10/15

* HuffPost US의 2019 Was The Year The World Burned를 번역한 것입니다