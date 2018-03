트럼프 대통령이 유시민의 조언을 들은 게 분명하다

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 1일 올해 노벨 평화상 후보 명단에 올랐다. 하지만 노벨위원회는 자격 없는 자가 추천한 ‘추천인 신원 사기’로 의심하고 경찰에 수사를 의뢰했다. 후보자 추천은 아무나 할 수 없기 때문이다.

하지만 내년에는 어떻게 될지 모른다.

역사적인 북미 정상회담이 합의되자 트럼프 대통령 노벨평화상 수상설이 나오고 있다. 그가 택한 강력한 제재 전략이 먹혀 들었다는 분석이 힘을 얻고 있기 때문이다.

루크 메서 공화당 하원의원은 8일(현지시각) ″북한을 비핵화시키는 데 성공한다면 도널드 트럼프 대통령이 노벨 평화상을 받을 만하다”고 말했다. 그는 트럼프 대통령에 대해 ”강력한 리더십으로 결단력 있는 행동을 했다”고 칭찬했다.

트럼프 대통령도 이 점을 의식하고 있는 듯하다. 유독 자신의 공을 강조하고 있다.

그는 8일, ”내일 한국 정부가 중대 발표를 할 것”이라며 ”그걸 보고 나면 내 공이 뭔지 알게 될 것”이라고 말했다. 그는 6일(현지 시각)에도 ’북한이 대화하겠다고 나서게 만든 가장 큰 요인은 무엇인가?라는 기자의 질문에 농담조로 ″나”라고 말하기도 했다.

Q: And to what do you owe this recent openness to talk?

A: Me. No, I think that — (laughter). Nobody got that.(Laughter.)