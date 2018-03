로라 비커 기자는 청와대 신년 기자회견을 통해 알려진 BBC 한국 특파원입니다. 도대체 로라 비커 기자는 왜 이런 트윗을 올렸을까요? (관련기사: 외신기자가 본 ‘문재인 vs 박근혜’ 신년 기자회견 )

3월 9일 로라 비커 기자가 작성한 <트럼프와 북한 대화: 21세기 정치적 도박>이라는 제목의 기사가 <BBC> 사이트에 게재됩니다.

3월 12일 <조선일보>는 이 기사를 인용해 “BBC는 문 대통령에 대해 ‘외교의 천재’ 또는 ‘나라를 파괴하는 공산주의자’ 둘 중 하나가 될 것이라고 했다”고 보도합니다.

이어서 3월 17일 <동아일보>도 ““천재이거나 공산주의자” 영국 BBC 방송은 (중략) 문재인 대통령에 대해 “외교의 천재이거나 자신의 나라를 파괴하는 공산주의자 중 하나일 것”이라고 평가했다.”라고 보도합니다.

<조선일보>와 <동아일보>의 기사만 보면 <BBC>가 문재인 대통령을 ‘공산주의자’라고 말한 듯 보입니다. 그러나 <조선일보>와 <동아일보>는 “누구와 이야기하느냐에 따라”(depending on who you speak to)라는 문장은 제대로 번역하지 않았습니다.

‘문재인 대통령이 공산주의자 거나 외교적 천재’라는 문장은 <BBC>가 문재인 대통령을 평가한 말이 아니라, 말하는 사람이 누구냐에 따라 극단적인 평가를 받는다는 의미로 봐야 합니다.

‘페리 전 미국 국방장관도 오역 지적’

로라 비커 기자가 트위터를 통해 자신의 기사를 제대로 번역해달라고 한 이유는 한국 언론의 외신 오역이 한두 번이 아니기 때문입니다.