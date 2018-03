MBC가 H.O.T 팬들에게 깜짝 선물을 공개했다. 바로 지난 2월 공개된 무한도전 <토토가3-H.O.T.편>의 공연 무편집 영상을 유튜브에 올린 것이다.

지금까지 공개된 영상은 We Are The Future, 아이야, 전사의 후예, 행복, 너와 나, 우리들의 맹세, 캔디, 빛 등 총 8편의 무편집 영상이 올라와있다.

무편집 영상은 여기를 클릭하거나 아래에서 볼 수 있다.