지금 이 순간에도 멸종 위기에 처한 수많은 야생 동식물들이 불법으로 거래되고 있습니다. 1973년 3월 3일, 182개국과 유럽연합은 멸종 위기에 처한 야생 동식물들의 불법적인 국제 거래를 막기 위해 야생동·식물종의 국제거래에 관한 협약(CITES·Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)을 체결했습니다. 유엔은 2013년 열린 제68회 총회에서 CITES의 지정을 축하하고 멸종 위기에 처한 야생 동식물의 소중함을 널리 알리기 위해 매년 3월 3일을 ‘세계 야생 동식물의 날’로 지정했습니다.

