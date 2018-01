"김정은과 전화 통화할 생각이 있나?"에 대한 트럼프의 답변

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지 시간) 캠프 데이비드에서 개최한 기자회견에서 북한의 김정은 노동당 위원장과 당장 전화통화를 할 의향이 있다고 밝혔다.

허프포스트US와 연합뉴스에 따르면, 트럼프 대통령이 이날 기자회견에서 북한과 관련해 한 발언은 아래와 같다.

(‘북한의 김정은과 당장 전화 통화할 의향이 있느냐’는 질문에) “물론이다. 나는 언제나 대화를 믿는다. 틀림없이 그렇게 할 것이다. 아무 문제가 없다.”

(‘대화에 있어서 아무런 전제 조건이 없느냐’는 질문에) “그건 내가 말한 게 전혀 아니다. 우리의 입장은 매우 확고하다.” (‘무조건적 대화’가 아닌 ‘비핵화 대화’가 되어야 함을 시사한 것)

(9일 개최되는 남북 고위급 회담 관련) “지금 그들은 올림픽에 대해 논의 중이다. 큰 출발점이라고 생각한다. 만약 내가 관여하지 않았다면, 그들은 올림픽에 대해 논의할 수 없었을 것이고 상황은 더 심각해졌을 것이다.”



“나는 그들이 평창 동계올림픽 문제를 넘어서는 걸 정말 보고 싶다. 올림픽을 넘어서 협력하길 바라며, 적절한 시점에 우리도 관여하게 될 것이다.”



“나는 정말 두 나라 간에 잘되길 바란다. 그것을 정말 보고 싶다. 나는 (남북 대화를) 100% 지지한다.”



“만약 우리가 평화적이고 매우 좋은 해결책을 마련해낼 수 있다면, 이는 모든 인류를 위해 위대한 일이 될 것이다.”

