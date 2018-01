트럼프가 자신을 '디스'한 책을 정면으로 반박했다

도널드 트럼프 미국 대통령이 책 '화염과 분노'에 대해 "거짓말로 가득찼다"(full of lies)고 강하게 반박했다. 이 책은 '트럼프가 대통령이 되는 걸 원하지 않았다'거나 '트럼프 대통령의 측근들조차 그를 모자란 사람 취급한다' 등의 충격적인 내용을 담고 있다.

트럼프는 4일(현지시각) 트위터에 "나는 이 가짜 책 저자에게 백악관 방문을 한번도 허용하지 않았으며 사실 (면담 신청을) 여러 번 거절했다. 책에 관해 대화한 적도 없다. 거짓말로 가득 찼고, 허위 진술이며 출처도 존재하지 않는 것들"이라고 비판했다.



이어 "이 자의 과거를 봐라. 그리고 그와 '엉성한'(sloppy) 스티브에게 무슨 일어나는지도 지켜봐라"고 덧붙였다. 여기서 언급한 스티브가 책의 주요 인터뷰이인 스티븐 배넌 전 백악관 수석전략가인지, 책 출판사인 '헨리 홀튼 앤드 컴퍼니' 사장 스티브 루빈인지는 의견이 분분하다.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018