2일(현지시각) 밤 미국 샌프란시스코에 있는 트위터(twitter) 본사 건물에 낯선 풍경이 펼쳐졌다.

본사 건물 외벽에 빔 프로젝터를 이용해 도널드 트럼프 미국 대통령과 트위터를 비판하는 문구가 등장했기 때문이다.

이 문구는 트럼프에 반대하는 지지자의 모임인 '저항 샌프란시스코'(Resistance SF)가 준비했다.

이들은 3일 페이스북에 사진·영상과 함께 이런 문구를 올린 이유를 소개했다.

'저항 샌프란시스코'는 이날 트위터를 비판하는 행진도 했다. 이들은 트럼프 대통령이 북한에 대한 도발적인 트윗 등을 하지 못하도록 트위터가 나서야 한다고 주장하고 있다.

이들은 트럼프 대통령이 트위터의 서비스 규정 가운데 "개인이나 집단의 심각한 신체적 상해, 사망, 질병을 구체적으로 희망하거나 폭력으로 위협할 수 없다"는 조항을 위반했다고 본다.

"나는 그가 가진 것보다 훨씬 더 크고 강력한 핵 버튼이 있다는 사실을 이 식량에 굶주리고 고갈된 정권의 누군가가 그에게 제발 좀 알려주겠느냐. 내 버튼은 작동도 한다"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018