올해 우리 나이로 마흔아홉이 되는 미국 빙상계의 전설이 12년 만에 다시 올림픽에 도전한다.

1970년생인 KC 부티엣은 1994 릴레함메르 겨울올림픽부터 2006 토리노올림픽까지 4회 연속 올림픽에 출전한 스피드 스케이터다. 부티엣은 8일(한국시각)까지 미국 위스콘신주 밀워키에서 열리는 스피드스케이팅 대표 선발전에 나서 평균나이 23살의 후배들과 매스스타트 출전권을 놓고 경쟁을 벌인다.

20대 초반 인라인 스케이트를 탔던 부티엣은 24살 때인 1993년 우연한 기회에 스피드스케이팅을 접했다. 이후 6개월 만에 국가대표로 선발돼 1994 릴레함메르 올림픽에 출전할 수 있었다. 부티엣의 올림픽 최고성적은 2002 솔트레이크시티 겨울올림픽 때 5000m 5위가 고작이다. 그러나 부티엣이 미국 스케이트계에 끼친 영향은 결코 작지 않다. 부티엣의 전향 이후 안톤 오노(쇼트트랙)와 조이 맨티아(스피드스케이팅) 등 많은 인라인 스케이트 선수들이 종목을 바꿔 빙판을 질주하게 됐다. 워싱턴포스트가 부티엣에게 ‘피리 부는 사나이’라는 별명을 붙여준 이유다.





