미국 동부를 강타한 겨울폭풍으로 한파가 몰아닥쳐, 거의 눈이 오지 않던 지역에도 눈이 내리고 얼음이 얼었다.

남쪽으로는 플로리다까지, 북쪽으로는 메인까지 ‘지독한 추위와 위험한 풍속 냉각’이 주말까지 계속될 것이라고 미국 국립 기상국이 1월 3일 저녁에 밝혔다. ‘폭탄 사이클론’이 금요일 밤까지 일부 지역에 최소 10cm 이상의 눈을 뿌릴 것이라고 한다.

이번 주 초에 이미 한파로 사망자가 발생했으며, AP는 최소 10명 이상, 로이터는 8명이 사망했다고 보도했다.

빌 드 블라지오 뉴욕 시장은 3일 저녁에 4일 휴교를 발표했다. 그러나 남부 주들의 국립 기상국 몇 곳은 강수량이 줄었다고 한다.



“눈, 진눈깨비, 얼어붙는 비는 그쳤지만 앞으로도 며칠 동안 아주 추울 것이다!” 플로리다 탤러해시의 국립 기상국이 3일 저녁에 밝혔다. 아주 조금 내지 1cm 정도 쌓인 게 고작이긴 하지만, 탤러해시에 적설량 측정이 가능할 정도로 눈이 내린 것은 이번이 처음이다.

웨더 채널은 탤러해시 기온이 알래스카 앵커리지보다 낮았다고 보도했다. 플로리다 북부의 10번 주간 고속도로 일부가 기상 조건 때문에 폐쇄되었으며, 팔스턴 국제 공항과 서배너/힐튼 헤드 국제 공항도 닫았다.

3일에는 나이아가라 폭포의 일부가 얼어붙기도 했다.



All day Thursday meteorologists are going to be glued to the new GOES-East satellite watching a truly amazing extratopical "bomb" cyclone off New England coast. It will be massive -- fill up entire Western Atlantic off U.S. East Coast. Pressure as low as Sandy & hurricane winds pic.twitter.com/6M4S3y75wT

— Ryan Maue | weather.us (@RyanMaue) January 2, 2018