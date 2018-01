트럼프 책상엔 핵버튼이 없다

김정은 북한 노동당 위원장이 1일 신년사에서 “핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여있다”고 말하자, 트럼프 미국 대통령은 "나는 그것보다 더 강하고 큰 핵버튼이 있다"고 맞받았다.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018