김정은 북한 노동당 위원장이 지난 1일 올 해 신년사를 통해 북한의 평창 동계올림픽 참가 의사를 밝힌 데 대해 대북 강경파인 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원이 '미국은 불참해야 한다'고 주장했다.

그는 지난 1일 김정은의 신년사가 나온 이후 트위터에 "김정은의 북한이 동계올림픽에 참가하도록 허용하는 것은 지구 상에서 가장 불법적인 체제에 대해 합법성을 부여하는 셈"이라고 올렸다.

Allowing Kim Jong Un’s North Korea to participate in #WinterOlympics would give legitimacy to the most illegitimate regime on the planet.



I’m confident South Korea will reject this absurd overture and fully believe that if North Korea goes to the Winter Olympics, we do not.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 1, 2018