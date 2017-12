미국과 캐나다에 연말 극강의 한파가 들이닥쳤다(사진, 영상)

신년을 앞두고 북미 대륙을 엄청난 한파가 휩쓸고 있다.

CNN은 29일(현지시간) 저온 쇼크를 받은 상어가 뭍에서 발견됐다고 보도했다.

미국 북동부 매사추세츠주에서는 최근 다수의 상어 사체가 케이프 코드 베이 해변에 떠올랐다. 대서양 백상아리 보존협회는 지난 27일 발견한 환도상어 2마리 사체를 가리켜 "저온 쇼크에 떠밀려온 것으로 보인다"고 밝혔다.









캐나다 남동부 위니펙에서는 컵에 든 물을 허공에 뿌리자 즉시 얼어붙어 얼음 결정이 눈처럼 쏟아지는 모습이 포착됐다.

이 모습을 영상으로 찍어 트위터에 올린 누리꾼은 "하늘이시여. 난 정말 위니펙을 사랑합니다"라면서 '극한 추위'라는 해시태그를 붙였다.

I've been in some cold weather, but never cold enough to CRACK MY WINDOW. Sounded like a gunshot #ONWeather #Extremecold @weathernetwork #shareyourweather pic.twitter.com/NxBqUHPVH1

캐나다 온타리오주에 거주하는 한 여성은 28일 트위터를 통해 자택 창문에 금이 간 사진을 올렸다.

그러면서 "웬만한 추위를 겪어봤지만, 내 창문에 금이 가게 할 정도는 보지 못했다. 창문에 금이 가면서 총성 같은 소리가 나더라"고 전했다.

Update: Due to the extreme cold and the current weather forecast, all @BellCapitalCup round robin games scheduled for Dec. 28 and Dec. 29 on the Canada 150 Rink will be moved indoors to the Kinburn Sensplex. (1/1)

— Bell Capital Cup (@bellcapitalcup) December 27, 2017