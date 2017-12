ADVERTISEMENT

강아지의 반려인들이 크리스마스를 맞아 특별한 해시태그와 함께 사진을 공유했다. 인스타그램에서 해시태그 '#크리스마스강아지(ChristmasDogsOfInstagram)'를 검색하면, 크리스마스를 기쁜 마음으로 맞이하는 강아지들의 모습을 볼 수 있다. 아래에 그 일부를 모았다. 반려인도, 반려견도 모두 메리 크리스마스가 되시길.

Hi, I'm Theo❣️❣️(@theo_the_oodle)님의 공유 게시물님, 2017 12월 20 8:16오전 PST

Benet The Maltipoo Puppy(@babybenet)님의 공유 게시물님, 2017 12월 18 12:22오후 PST

Ben(4/1/09) & Penny(11/28/16)💖(@goldbenretriever)님의 공유 게시물님, 2017 12월 18 11:14오후 PST

Carmen Girl 💕(@carmenthecolliemix)님의 공유 게시물님, 2017 12월 19 6:13오후 PST

Bella The Coton Puff(@bellacotondetulear)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 4:33오후 PST

Janette Bendle(@janettebendlepilates)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 7:16오후 PST

Roxann D'souza(@roxyd90)님의 공유 게시물님, 2017 12월 20 8:37오전 PST

salty labrador(@saltylabradorhawaii)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 11:13오전 PST

Benet The Maltipoo Puppy(@babybenet)님의 공유 게시물님, 2017 12월 20 3:12오후 PST

Obi and Dillon(@obi_and_dillon)님의 공유 게시물님, 2017 12월 21 3:43오전 PST

@houndaboutthebeach님의 공유 게시물님, 2017 12월 21 5:54오전 PST

Juneau the Mini Labradoodle(@living.the.juneau.life)님의 공유 게시물님, 2017 12월 21 9:10오후 PST

Aleksandra Wolf(@wolf_aleksandra)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 4:35오전 PST

Robin Weil(@yorkie.chronicles)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 7:49오전 PST

Flynn The Beagle(@flynnbeagle)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 9:09오전 PST

🐕🐶🐾Gracie Girl🐾🐕🐶(@jackrussell_graciegirl)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 2:40오후 PST

Raja(@rajathegolden)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 10:13오후 PST

A Dogue Called Charlie(@a_dogue_called_charlie_)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 11:48오후 PST

Annex Animal Hospital(@annexanimalhospital)님의 공유 게시물님, 2017 12월 22 4:41오후 PST





허프포스트US의 The Christmas Dogs Of Instagram Are Pawsitively Adorable를 번역, 편집한 것입니다.